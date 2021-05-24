Чиновник одного из медицинских учреждений Днепропетровского региона совместно с представителями туроператоров внедрил схему выдачи фальсифицированных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19.

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила схему фальсификации справок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 с участием должностного лица одного из медицинских учреждений и представителей туроператора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, чиновник одного из медицинских учреждений Днепропетровского региона совместно с представителями туроператоров внедрил схему выдачи фальсифицированных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Заказчики планировали выехать за границу или посетить санаторно-курортные учреждения в Украине.

«Справки выдавались без проведения обследования пациента и соответствующих анализов. Инфицированный человек имел возможность свободно получить медицинскую справку. Стоимость одной справки у «дельцов» колебалась до 1 тыс. грн в зависимости от срочности ее получения», - говорится в сообщении.

По оперативным данным спецслужбы, противоправная схема существовала с начала года, в день выдавалось в среднем 5 поддельных справок. Правоохранители разоблачили медицинского работника во время передачи заказчику 8 справок с отрицательными результатами тестов на лиц, у которых даже не отбирался биоматериал для проведения тестирования.

В рамках уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) и ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины организатору сообщено о подозрении.

Устанавливаются другие лица, возможно причастные к незаконной сделке, а также все граждане, которые воспользовались нелегальными услугами медработника.

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Автор: Светлана Макринская