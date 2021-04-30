По словам спасателей, ребенок не пострадал.

В Павлограде Днепропетровской области освободили 10-летнюю девочку, застрявшую на детской площадке.

Читайте такжеВ Сумской области семья во время тушения пожара в доме забыла о 5-летнем сыне в комнате (видео)Школьница из любопытства решила просунуть голову под держатель качели. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Но вытащить голову обратно из-под металлической детали у девочки не получалось. Рядом оказались взрослые - они и вызвали спасателей. Те электрическими ножницами разрезали металлическую деталь качели и освободили ребенка.

Девочка не пострадала. И пообещала больше так качели не испытывать.

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Автор: Ольга Робейко