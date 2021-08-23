Он плавал на матрасе с другом возле ресторана "Гоголь у моря".

В Одессе сегодня утонул парень, нырнувший в море с матраса.

Как сообщили журналистам в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, примерно в 13:20 в службу спасения поступило сообщение о том, что возле ресторана "Гоголь у моря" два человека плавали в море на матрасе. Один из них нырнул в воду и не вернулся.

"Парня, 1993 года рождения, отдыхающие обнаружили в воде, и передали работникам коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета" для того, чтобы были предприняты реанимационные действия", - сообщили в главке.

Прибывшие на место медики констатировали смерть.

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Автор: Лариса Козовая