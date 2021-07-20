В Черниговской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве 21-летнего сына.
Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины в своем Телеграм-канале.
Тело убитого юноши нашли накануне вечером.
"Оперативниками установлено, что 47-летний житель одного из сел Куликовского района Черниговской области нанес удары топором своему сыну во время внезапно возникшего конфликта", - рассказали правоохранители.
Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНИАН, в Луцке задержали мужчину, который может быть причастен к убийству жены и дочери.
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