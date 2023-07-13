Водитель пренебрег правилами дорожного движения и продолжил ехать через переезд, несмотря на запрещающие сигналы.

В Черниговской области автомобиль попал под поезд. Погибли три человека, среди которых ребенок.

Об инциденте сообщила пресс-служба "Укрзализныци". Отмечается, что в автомобиле находился еще один ребенок – его забрала скорая.

"Водитель автомобиля пренебрег правилами дорожного движения и несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы продолжил движение через железнодорожный переезд. Как следствие – произошло столкновение с пригородным поездом, следовавшим по маршруту Чернигов – Нежин. Авария произошла на перегоне Муравейка — Б. Олейника. По предварительной информации, в результате инцидента смертельно травмированы мужчины, женщина и ребенок, которые находились в автомобиле. Еще одного ребенка, который тоже был в машине, забрала скорая", – говорится в сообщении.

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В "Укрзализныце" отметили, что световая и звуковая сигнализация на переезде работали исправно. На месте трагедии работает полиция, железнодорожники предупреждают о возможных задержках поездов этого направления.

Другие инциденты на Черниговщине

8 июля сообщалось, что в Черниговской области в Десне утонули двое несовершеннолетних девочек. Они пошли купаться и исчезли еще 6 июля. Как отметили в ГСЧС, тела двух девочек 2008 года рождения обнаружили и подняли на поверхность водолазы.

В июне на Черниговщине на российской мине подорвались двое полицейских. На момент трагедии они не были на службе, а ехали по приграничью на собственном автомобиле. 39-летний Алексей Жовтик погиб на месте, у него осталось трое детей. Коллега погибшего правоохранителя попал в больницу с травмами.

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