Его напарник был госпитализирован с травмами.

Сегодня, 9 июня, утром на мине в Черниговской области подорвался автомобиль с двумя полицейскими, сообщает полиция области в Facebook.

Отмечается, что полицейские в это время не находились на службе, они ехали собственным автомобилем по территории приграничья.

"Полицейские наехали на мину и подорвались. 39-летний Алексей Жовтик погиб на месте, а его коллега получил травмы и был госпитализирован. У погибшего полицейского осталось трое несовершеннолетних детей", - сказано в сообщении.

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Это не первый случай подрыва полицейских на мине

7 декабря 2022 года на Херсонщине на мине подорвалась группа черкасских полицейских во время проведения стабилизационных мероприятий.

Тогда погибли: начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции Уманского райуправления полиции Вадим Перижок. Еще четверо правоохранителей получили ранения, но позже двое из них - Виктор Мазуренко и Михаил Пустовит - скончались в больнице.

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