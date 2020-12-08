По данным следствия, мужчина причастен к разработке программы-вымогателя Locky и платформы BTC-e.

Исправительный суд Парижа приговорил к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 100 тысяч евро россиянина Александра Винника, обвиняемого в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группы.

Читайте такжеIT-специалисты опубликовали прогноз тенденций развития угроз в 2021 годуПосле вынесенного приговора Винник может быть экстрадирован в США, где его обвиняют в отмывании денег на сумму около 4 миллиардов долларов, пишет rfi.

По данным следствия, мужчина причастен к разработке программы-вымогателя Locky и платформы BTC-e, от которых пострадал ряд французских компаний. Обвинение требовало для Винника 10 лет заключения и штрафа в 750 тысяч евро.

«Александр Винник признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах», – говорится в судебном решении.

Сам россиянин обвинения в свой адрес не признал. В ходе судебных слушаний в октябре он назвал себя «внештатным сотрудником» криптобиржи BTC-e и заявил, что ничего не знал о вирусe Locky.

Также суд Парижа снял с Винника часть обвинений в отмывании денег и полностью отклонил обвинения в нарушении работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. С него сняли и обвинения в использовании вируса Locky для осуществления кибератак, передает ТАСС.

Винника арестовали в Греции в 2017 году по запросу США, где ему может грозить до 55 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег через биткоины.

Помимо США его экстрадиции потребовала Россия, где в 2018 году Винник признался в хищении 750 млн рублей. В январе 2020 года Греция выдала Винника Франции.

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Автор: УНИАН