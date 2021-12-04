Моряк умер на борту судна, когда оно было еще в Одессе.

В Турцию прибыло судно, на борту которого трое суток находится мертвый украинский моряк.

Об этом УНИАН сообщил морской юрист Николай Гольбин.

По его словам, вчера об инциденте ему сообщили граждане Украины – члены экипажа балкера THOR (IMO 9291418, флаг Маршалловы острова).

"По информации с борта, моряк три дня и три ночи находится в сидячем положении: в таком положении умер житель Одесской области, а произошло это на рейде Одесского морского порта. Однако судовладелец принял решение не снимать с борта умершего в Украине украинского моряка, а сделать это в турецком Стамбуле", - рассказал юрист.

По его данным, по состоянию вечер пятницы, 3 декабря, разлагающийся труп все еще находился в каюте, а судно стояло на рейде в Стамбульском порту. Как пояснил Гольбин, для оформления соответствующих документов (списания мертвого моряка) необходимо определенное время. Члены команды из-за случившегося в стрессовом состоянии.

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"Люди возмущены, некоторые подавлены… Помимо морально-этического вопроса, имеет место вопрос эпидбезопасности. Ведь причины смерти человека пока неизвестны. Тело не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте. На судне жуткий запах", - отметил юрист.

По его словам, теперь предстоит доставить умершего моряка в Украину самолетом.

Как пояснили УНИАН специалисты морского права, греческий судовладелец мог принять решение отправиться в Стамбул с трупом на борту, чтобы избежать "ненужных трат и волокиты". Из-за ЧП представители украинских правоохранительных органов могли балкер задержать до выяснения причин смерти.

Как сообщал УНИАН, двое украинских моряков умерли на сухогрузе в бангладешском порту Читтагонг "без видимых причин и болезней".

Автор: Лариса Козовая