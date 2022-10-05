Во время задержания злоумышленник открыл огонь, поэтому полицейские применили оружие в ответ. Он ранен.

Задержанный силовиками мужчинуа, который в Черновцах застрелил 22-летнюю полицейскую Таисию Татарин и ранил ее коллегу, умер.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

"Полиция Черновицкой области задержала мужчину, который 3 октября в Черновцах стрелял в патрульных полицейских. К сожалению, 22-летняя патрульная, младший лейтенант полиции Таисия Татарин погибла. У ее напарника - огнестрельное ранение, он госпитализирован", - заявил он.

Видео дня

Клименко рассказал, что во время задержания злоумышленник открыл огонь, поэтому полицейские применили оружие в ответ.

"Задержанный ранен, ему оказывают медицинскую помощь. Больше информации предоставим в ближайшее время", - добавил он.

ОБНОВЛЕНО 15:03. Задержанный скончался. Ему было 53 года. Уроженец АР Крым, зарегистрированный в Житомирской области, уточнил Клименко.

Смертельная стрельба в Черновцах-что известно

3 октября в Черновцах экипаж полицейских в составе Таисии Татарин и Александра Гуцула прибыл на вызов о растлении несовершеннолетних.

В полиции сообщили, что к ним поступила информация о мужчине, который возле школы показывал половые органы детям.

Патрульные разыскали гражданина, оказалось, что мужчина имел с собой оружие и внезапно произвел ряд выстрелов по инспекторам. Полицейская получила смертельное огнестрельное ранение, ее напарника госпитализировали.

Правоохранители начали поиск преступника.

Вас также могут заинтересовать новости: