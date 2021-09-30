Как нарушитель объяснил свой поступок - на данный момент неизвестно.

В центре Киева произошел акт самосожженния. Трагическим последствиям этого жуткого инцидента помешали муниципальные стражи.

О произошедшем сообщили сами "муниципалы".

"В здании Офиса президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя", - говорится в сообщении.

Инцидент случился вечером 30 сентября. Неизвестно, какой именно цели добивался хулиган, но полицейские вовремя потушили пламя при помощи огнетушителей. Судя по снимкам с места событий, он не получил существенных травм.

Читайте такжеВ Офисе Генпрокурора женщина угрожает поджечь себя - СМИ (видео)На место прибыли следователи для допроса нарушителя. Причины его поступка остаются неизвестными.

Какие меры ждут нарушителя, также не указываются.

Напомним, это уже не первый подобный случай. В прошлом году мужчина попытался сжечь себя во время протеста медиков под стенами ОП на Банковой, несмотря на то, что на акции не наблюдалось радикального накала страстей. Он успел получить серьезные травмы - первую помощь ему оказали находившиеся рядом правоохранители.

Автор: Станислав Кожемякин