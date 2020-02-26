Протестующий пытался сжечь себя под Офисом президента (видео)

Пострадавшему оказали первую помощь находившиеся рядом правоохранители.

Под Офисом президента в Киеве совершил самоподжог мужчина.

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Как сообщает «Киев оперативный» в Facebook, пламя погасили, но он успел получить серьезные травмы. Пострадавшему оказали первую помощь находившиеся рядом правоохранители.

Видео поджога опубликовал Иван Проценко. На нем можно видеть, что мужчину стремительно охватило пламя. Действие происходило во время акции протеста медиков, вокруг находились журналисты с камерами и правоохранители.

Журналист Богдан Аминов в Facebook сообщил, что сегодня под ОП мирно проходили несколько митингов общей численностью до 200 человек. Радикального "накала страстей" не наблюдалось.

Охваченный огнем человек, по его словам, выбежал из толпы внезапно.

Как сообщили УНИАН в полиции, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.