В СИЗО повесился мужчина, который ранил ножом своего 2-летнего сына

Раненый ребенок находится в критическом состоянии в Запорожской областной детской клинической больнице.

Житель Запорожской области, который нанес ножевые ранения 2-летнему сыну, покончил жизнь самоубийством.

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Об этом в социальной сети сообщила активистка Злата Некрасова. Также данный факт подтвердили в ГУНП в Запорожской области. При этом, как удалось узнать УНИАН, мужчина свел счеты с жизнью через повешение.

Как сообщал УНИАН, ночью 16 июня в Новониколаевском районе Запорожской области мужчина 1974 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ножевых ранений 2-летнему сыну. Мальчик находится в критическом состоянии в Запорожской областной детской клинической больнице. Ему нужны доноры крови и дорогостоящие медикаменты, сбором денег на которые занимаются волонтеры.

Вчера, 17 июня, суд избрал меру пресечения отцу мальчика в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

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