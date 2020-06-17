В Запорожье арестовали мужчину, который тяжело ранил ножом своего 2-летнего сына

Ребенок находится в критическом состоянии и требует доноров крови.

2-летний мальчик, которому собственный отец нанес несколько ножевых ранений, находится в критическом состоянии в реанимационном отделении Запорожской областной детской клинической больницы.

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Об этом УНИАН сообщили в Новониколаевском отделе полиции ГУ Национальной полиции в Запорожской области.

Ребенок нуждается в донорах крови, их поиском занимаются волонтеры. Врачи не дают никаких прогнозов - пока положительной динамики нет, говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что сегодня Новониколаевский районный суд избрал меру пресечения отцу ребенка в виде 60 суток ареста.

По данным полиции, семья, где произошла трагедия, состояла на учете в районном центре социальной службы для детей, семьи и молодежи.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Новониколаевском районе во время распития спиртных напитков мужчина 1974 г.н. нанес несколько ножевых ранений 2-летнему сыну.

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