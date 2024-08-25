С собой дезертиры прихватили автоматы Калашникова.

С военного полигона в Одесской области сбежали трое мобилизованных из числа бывших заключенных. С собой они прихватили оружие, сообщает местное издание "Думская".

"Трое мобилизованных военнослужащих, которые недавно подписали в местах лишения свободы контракты на службу в Силах обороны, 24 августа сбежали с полигона в Одесской области", - говорится в сообщении.

Как рассказали журналистам в правоохранительных органах, на полигоне продолжались занятия по отработке тактического перемещения и стрельбы в условиях, приближенных к боевым. Именно во время такого урока фигуранты и сбежали.

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Дезертиры были приписаны к одной из механизированных бригад. Во время побега они прихватили с собой автоматы Калашникова. "Думская" также называет имена беглецов: Юрий Войтюк, Станислав Иванов и Денис Мацюра. Все - в звании солдата.

Сейчас в Одесской области объявлен план по розыску и задержанию дезертиров.

Бывшие заключенные в рядах ВСУ

Как писал УНИАН, военные изначально понимали, что часть заключенных, которые согласились на добровольную мобилизацию, непременно сбегут. По словам командира Второго батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука, таких в любом случае будет абсолютное меньшинство.

Заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая по этому поводу отмечала, что в случае побега мобилизованным экс-заключенным грозит новая уголовная ответственность с перспективой сесть в тюрьму снова - на 5-10 лет в зависимости от обстоятельств.

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