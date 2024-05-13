На сегодня, по критериям, под мобилизацию подпадает где-то 35 тысяч осужденных.

Провести мобилизацию осужденных на сегодня непросто, потому что закон является достаточно сложным для выполнения.

"Закон у нас сложный для реализации в части мобилизации осужденных, в частности, нужна воля осужденного, решение ВВК, согласие определенного подразделения ВСУ, которое готово принять и только потом решение суда. То есть четыре предпосылки", - сказал Геннадий Дубов, кандидат юридических наук в эфире телемарафона.

По его словам, если сравнивать с мобилизацией обычного украинского мужчины, то с заключенными процедура гораздо сложнее. Дубов отметил, что прогнозы относительно возможной мобилизации на сегодня 20 или 30 тысяч заключенных "достаточно неочевидны".

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"У нас осужденных мужчин всего примерно тысяч 45, из них под критерии мобилизации даже формально подпадают, пожалуй, где-то 35 тысяч. Сколько выразит волю, сколько подойдут, сколько пройдут ВВК и сколько в итоге будут призваны в ряды ВСУ на сегодня нам неизвестно", - добавил он.

Отвечая на вопрос через какое время заключенные уже могут быть мобилизованы, Дубов сказал, что речь идет о нескольких месяцах, чтобы все процедуры пройти. По его словам, если все необходимые основания для мобилизации есть, то суд, вероятно, будет формальным, но главное, чтобы была воля осужденного и воля ВСУ о готовности принять такого мобилизованного в определенное подразделение.

Юрист сказал, что на сегодня еще много вопросов не проработаны, в частности, относительно специальных подразделений, где должны проходить службу заключенные. Он отметил, что нет четкой информации как осужденные будут проходить ВВК.

"Также никто, кроме Минобороны и ВСУ, пожалуй, не скажет что такое специальные подразделения. Но мне кажется, что и они этого не скажут, потому что пока эти все порядки разрабатываются. В законе сказано, что после освобождения, Нацгвардия должна этапировать, по сути, человека в ТЦК и там он должен подписать контракт", - добавил Дубов.

Мобилизация заключенных

Как сообщал УНИАН, 8 мая Верховная Рада Украины приняла закон, которым разрешила мобилизацию заключенных.

Согласно закону, не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления, в частности, умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, а также те, кто получили сроки за преступления против основ национальной безопасности. Также не могут быть мобилизованы депутаты и часть топ-коррупционеров.

По мнению председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, сейчас мобилизационный ресурс среди заключенных составляет 10-15 тысяч человек.

В Кабмине сравнили мобилизацию заключенных в Украине с "Вагнером".

"Безусловно, параллель существует. Не надо обманывать себя, но все же речь идет о разнице в подходах. У них это была принудительная мобилизация, у них всех заставили пойти, у них никого не готовили, без подготовки это было большей частью просто "мясо", - сказал Денис Малюська, министр юстиции Украины.

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