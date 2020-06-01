В пакете у "подрывника" на мосту Метро была земля с проводами – полиция

Преступник не мог сформулировать внятных требований к правоохранителям.

В пакете у мужчины, который угрожал взорвать столичный мост Метро, не нашли взрывчатых веществ. Там была только земля и провода.

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Об этом на брифинге рассказал журналистам замглавы Нацполиции Андрей Крищенко, сразу после задержания преступника.

По словам Крищенко, "подрывник" прибыл из города Вишневое, внятных требований правоохранителям выдвинуть не мог.

Открыто криминальное дело по факту ложного уведомления о минировании.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мост Метро был перекрыт из-за сообщения о минировании. По данным полиции, на линию "102" в 13:41 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост. В столице ввели специальную полицейскую операцию.

Мужчина стоял на мосту с пакетом неизвестного содержания и угрожал устроить взрыв. Около 15:30 "подрывника" задержала полиция.

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