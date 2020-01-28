Угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве мужчину отправили в психиатрическое заведение

Прокуратура открыла стороне защиты материалы производства и в ближайшие дни передаст в суд ходатайство о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

Подозреваемого Алексея Белько, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве, отправили в психиатрическое учреждение.

Об этом «Громадському» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец,

Она уточнила, что Белько на прошлой неделе перевели в специализированное медицинское учреждение после того, как «потребность такого лечения показала экспертиза».

«Сегодня открыли материалы производства стороне защиты и в ближайшие дни планируем направить в суд ходатайство о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера», - добавила пресс-секретарь прокуратуры.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2019 года в Киеве на мосту Метро через Днепр Белько угрожал оружием и заявлял о намерении взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозу как подготовку к теракту.

Мужчину задержали, взрывчатку при нем не нашли. Во время задержания он сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция сняла с Белько подозрение в терроризме. Ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296) и ложное сообщение о заминировании (ч. 2 ст. 259) Уголовного кодекса.

Задержанный рассказал полиции о проблемах в личной жизни, отсутствии работы и средств к существованию.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и управлять ими.

По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он нуждается в применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.