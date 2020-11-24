Станция не работает на вход и выход.

В Киеве из-за анонимного сообщения о заминировании станция метро "Крещатик" закрыта на вход и выход.

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Об этом сообщает "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Станция "Крещатик" и пересадка закрыті на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки, заверили в метрополитене.

По состоянию на 15:25 стало известно, что станцию "Крещатик" и пересадку открыли для пассажиров.

"Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе предприятия.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Виталий Саенко