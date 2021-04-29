Пострадавший получил огнестрельные ранения в спину, от которых погиб.

В Николаеве полицейские вчера в ходе спецоперации задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве мужчины, которое произошло 15 апреля во дворе многоэтажек по улице Декабристов.

Читайте также"Если я буду жить, то убью его": дед парня, зарезавшего семью в Киеве, сделал жуткое признаниеОб этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

«Тогда 38-летний пострадавший получил несколько огнестрельных ранений в спину, от которых погиб», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение.

Им оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка. Также известно, что задержанный является подсудимым за причинение тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве, но избранная ему мера пресечения, не была связана с содержанием под стражей.

После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку.

«Одна из версий убийства - это месть пострадавшему за события 2006 года. Тогда погибший лишил жизни дядю подозреваемого, за что отбывал наказание в виде лишения свободы», - рассказал начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Убийство в Николаеве: подробности расследования

Сейчас проверяется круг друзей подозреваемого, которые относят себя к криминальному миру, у которых несовершеннолетний злоумышленник, вероятно, и приобрел пистолет.

Следователи вручили ему уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК) и будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Что еще известно

Ранее сообщалось, что убитый нигде не работал и в последнее время фигурировал в уголовном деле о наркосети. По данным следствия, он вместе с двумя подельниками изготавливал и продавал амфетамин. Месяц назад он вышел из СИЗО и по решению суда должен был находиться под круглосуточным арестом

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Автор: Светлана Макринская