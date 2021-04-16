В Николаеве неизвестный расстрелял мужчину возле подъезда во дворе дома по улице Декабристов и скрылся.
Читайте такжеВ Одессе освободили из плена двоих греков и назвали заказчицу (фото, видео)Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщается, что информация об убийстве поступила в полицию 15 апреля в 23:45. Неизвестный стрелял в мужчину и сбежал на автомобиле.
Предварительно установлено, что 38-летний мужчина погиб на месте от нескольких огнестрельных ранений в спину.
Убийство в Николаеве: что еще известно
Как передает ТСН, мужчина вернулся домой на автомобиле и припарковался возле подъезда.
Сообщается, что, вероятно, он заметил убийцу, ведь принялся бежать. Но убийца его догнал и расстрелял вплотную в спину.
Убитый нигде не работал и в последнее время фигурировал в уголовном деле о наркосети. По данным следствия, он вместе с двумя подельниками изготавливал и продавал амфетамин. Месяц назад он вышел из СИЗО и по решению суда должен был находиться под круглосуточным арестом.
Следователи подозревают, что это было заказное убийство.
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