Следователи подозревают, что это было заказное убийство.

В Николаеве неизвестный расстрелял мужчину возле подъезда во дворе дома по улице Декабристов и скрылся.

Читайте такжеВ Одессе освободили из плена двоих греков и назвали заказчицу (фото, видео)Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что информация об убийстве поступила в полицию 15 апреля в 23:45. Неизвестный стрелял в мужчину и сбежал на автомобиле.

Предварительно установлено, что 38-летний мужчина погиб на месте от нескольких огнестрельных ранений в спину.

Убийство в Николаеве: что еще известно

Как передает ТСН, мужчина вернулся домой на автомобиле и припарковался возле подъезда.

Сообщается, что, вероятно, он заметил убийцу, ведь принялся бежать. Но убийца его догнал и расстрелял вплотную в спину.

Убитый нигде не работал и в последнее время фигурировал в уголовном деле о наркосети. По данным следствия, он вместе с двумя подельниками изготавливал и продавал амфетамин. Месяц назад он вышел из СИЗО и по решению суда должен был находиться под круглосуточным арестом.

Следователи подозревают, что это было заказное убийство.

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Автор: Катерина Шварц