Мэр Черкасс заявил о пропаже своего заместителя

Об этом уже сообщили правоохранителям.

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко сообщил о пропаже одного из своих заместителей.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнаря. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится", - отметил мэр города.

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По словам Бондаренко, соответствующее заявление уже подано в правоохранительные органы.

"Просьба ко всем, кто владеет любой информацией о месте нахождения моего заместителя, сообщить мне или в полицию", - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин подал в Печерский райсуд Киева иск на президента Украины Владимира Зеленского о защите чести и достоинства и деловой репутации своего клиента за то, что глава государства назвал главу города бандитом.

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