Судья не сообщил Зеленского о заседании по иску мэра Черкасс

Адвокат мэра Черкасс подал иск против Зеленского после того, как он обозвал его клиента "бандитом".

Судья не смог должным образом уведомить президента Владимира Зеленского про дату и время заседания по иску мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

Об этом в Facebook написал сам Бондаренко.

Он уточнил, что это – официальная версия отсутствия Зеленского в зале Печерского райсуда Киева.

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«Что же... бывает. Надеюсь, к 18 августу - а именно на эту дату назначено следующее заседание – в суде найдут и бумагу, и конверты», – написал Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко с решением о смягчении карантинных ограничений повел себя некорректно.

«Я даже не могу говорить о мэре Черкасс, я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали, это - право народа... Я думаю, что он вел себя некорректно», - сказал он. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в ответ на слова Зеленского сказал, что уголовные дела против него возбуждены за политическую деятельность.

«Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мою политическую деятельность, в частности за то, что вы стали президентом», – сказал Бондаренко. Кроме того, он отметил, что Зеленскому на местных выборах в Черкассах «нечего ловить».

«Сколько бы вы мне «приветов» не передавали, я хочу сказать, что вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы там рассказываете, что это ваше принципиальное дело. Мы вас здесь ждем, господин президент», – отметил мэр Черкасс.

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