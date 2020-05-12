Глава Одесской ОГА уволил своего заместителя из-за задержки выплат медикам за борьбу с COVID-19

Выплаты надбавок вовремя не получили медики скорой помощи.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый уволил своего заместителя Виталия Свичинского из-за задержки выплат надбавок, положенных медикам за борьбу с пандемией COVID-19.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской ОГА, Свичинский уволен сегодня, 12 мая.

«Еще в минувшую пятницу принял решение уволить своего заместителя Виталия Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами», - процитировала пресс-служба Куцего.

По его словам, «последней каплей» стали задержки с доплатами медикам скорой помощи. Куцый подчеркнул, что Свичинский знал о проблеме, но не решил ее.

«Работникам нашего департамента финансов пришлось два дня вручную производить выплаты работникам Одесского областного центра экстренной помощи», - отметил глава ОГА.

Он акцентировал, что еще на прошлой неделе предупреждал о персональной ответственности за задержки доплат и небрежное отношение к работе.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и председателям областных государственных администраций устранить препятствия, которые мешают осуществить выплаты 300% надбавки к зарплатам медикам, которые работают с больными COVID-19, и решить этот вопрос в ближайшие дни.

Справка УНИАН. В сентябре 2015 года, во время руководства областью Михеилом Саакашвили, Виталий Свичинский был назначен главой Савранской районной государственной администрации Одесской области. В октябре 2018 года назначен заместителем председателя ОГА (в то время Максима Степанова, который сейчас является министром здравоохранения). Является депутатом Одесского облсовета.