Блогер упрекнул, что Арестович не помогает армии, тот ответил ему бранным комментарием.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович поскандалил с блогером и волонтером Сергеем Стерненко. Словесная перепалка произошла на фоне языкового скандала со столичным таксистом, который отказался общаться с пассажирами на украинском.

Арестович неожиданно вступился за водителя, назвав его жертвой "языкового Талибана". Он заявил, что разыскивает мужчину, чтобы помочь ему финансово. Впрочем, Стерненко отреагировал на этот пост иронично.

Он опубликовал скриншот публикации Арестовича с подписью: "Никто:... Абсолютно никто:... Тем временем новороссиянин, который не помогает средствами армии:...".

Видео дня

Ответ Арестовича не замедлил. В Facebook он запостил видео с бойцами, которым прислал дроны на собранные средства. В комментариях появилась также его реакция на слова Стерненко.

"Стерненко - мелкая, *банная крыса со свалки, которая п*здит людям в глаза, знает, что п*здит и продолжает п*здеть", - заявил он.

Стерненко так же иронично ответил, что Арестович "обиделся", сравнив его с предателем Анатолием Шарием.

"Ну хорошо, не следует обижать Арестовича. А вдруг он все же принесет какую-то пользу стране? Может во время нового боевого выхода таки Путина убьет. Или хотя бы начнет армии действительно помогать. Чем-то большим, чем несколько мавиков раз в никогда. Алексею! Я верю в тебя! Ты сможешь быть полезным не только россиянам", - отметил Стерненко.

Скандал с таксистом в Киеве

Напомним, что в Киеве таксист отказался обслуживать пассажиров на украинском языке. В сети обнародовали видео, на котором можно увидеть фрагмент конфликта. Оно начинается с того, что водитель автомобиля достает из багажника вещи пассажирок и требует, чтобы они вышли из такси.

- Почему вы не хотите разговаривать на государственном языке?

- Вы больные люди, ребят.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, комментируя инцидент, заявил, что водителю "не удастся избежать наказания". Впоследствии стало известно, что Bolt уволил водителя.

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