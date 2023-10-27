Оба предложили ему деньги и работу.

Скандал вокруг таксиста службы Bolt, отказавшийся обслуживать пассажиров на украинском языке, получил неожиданное продолжение.

За водителя вступились одиозный депутат от запрещенной "ОПЗЖ" Юрий Бойко и экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

В видеообращении Бойко заявил, что таксист якобы стал жертвой "отвратительной" дискриминации по языковому признаку.

"Патриотизм показывают русскоязычные ребята на фронте. Вот, они и являются патриотами, все остальное - отвратительное. Конечно, мы поможем человеку, которого обидели, отняли у него работу. Мы найдем его и трудоустроим", - заявил Бойко.

Алексей Арестович решил также поддержать уволенного таксиста. По его убеждению, водитель стал жертвой "языкового Талибана".

"Ищу контакты таксиста Bolt, которого уволили по факту нападения языкового Талибана. Откликнусь, друг, хочу выплатить тебе компенсацию, на время поиска новой работы", - написал Арестович.

По информации Телеграм-каналов, утром скандальному водителю вручили повестку. Он, якобы, более года скрывался от военкомата.

Скандал с таксистом в Киеве

Напомним, что в Киеве таксист отказался обслуживать пассажиров на украинском языке. В Сети обнародовали видео, на котором можно увидеть фрагмент конфликта. Оно начинается с того, что водитель автомобиля достает из багажника вещи пассажирок и требует, чтобы они вышли из такси.

- Почему вы не хотите разговаривать на государственном языке?

- Вы больные люди, ребят.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, комментируя инцидент, заявил, что водителю "не удастся избежать наказания". Впоследствии стало известно, что Bolt уволил водителя.

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