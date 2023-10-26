Языковой омбудсмен требует привлечь таксиста к ответственности.

В Киеве таксист отказался обслуживать пассажиров на украинском языке. Об этом заявил блогер Андрей Смолий на своей странице в социальной сети Facebook.

Он обнародовал видео, на котором можно увидеть фрагмент конфликта. Оно начинается с того, что водитель автомобиля достает из багажника вещи пассажирок и требует, чтобы они вышли из такси.

- Чому ви не хочете розмовляти державною мовою?

- Вы больные люди, ребят.

- Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою? Це тому я хвора?

- Это вы говорите "ви хвора", я не говорил. Забирайте свои... До свидания, ребят.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, комментируя инцидент, заявил, что водителю "не удастся избежать наказания".

"Сейчас мы готовим обращение в соответствующие органы, в частности в Национальную полицию Украины и компанию сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности", - написал Креминь в Facebook.

Он отметил, что отказ обслуживать пассажирок на государственном языке является нарушением статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За это предусмотрено наложение штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов.

Языковые скандалы в Украине: последние новости

Напомним, ранее в сети появилось видео из Одессы, на котором женщина кричит, что Украина должна стать частью Российской Федерации. Отмечалось, что это произошло после обращения к ней на украинском языке.

Также сообщалось, что в Одессе владелец кафе выгнал посетительницу, которая хотела получить обслуживание на украинском.

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