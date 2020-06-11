Мать украинского военного повесилась после его странной гибели в Херсонской области (видео)

В полиции подчеркивают, что версия самоубийства - основная.

Мать бойца 95-й десантно-штурмовой бригады Виталия Лайчука, которого 1 июня нашли с огнестрельным ранением в Херсонской области, покончила с собой.

49-летняя женщина не верила в версию следствия, что ее сын выстрелил себе в висок из табельного оружия. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Тело сына женщине отдали в день ее рождения. Женщина повесилась через пять дней после похорон сына.

Сестра погибшего бойца Ирина Назарова написала в Facebook, что родственники не верят в версию о самоубийстве Виталия.

"Привезли изуродованное тело, на которое просто невозможно было смотреть. Человек, который всю жизнь был правшой, не мог поломанными руками выстрелить в левый висок... Тело, как конструктор, собрали и отдали", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, в районе полуострова Чонгар накануне исчез военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. По предварительным данным, он был похищен.

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