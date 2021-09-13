Авто угонщика нашли в нескольких километрах от села. Вероятно, он пересел на другую машину.

В Броварском районе Киевской области отец похитил у бывшей жены малолетнего сына и скрылся с ним. Поиски ребенка пока держат.

Об этом рассказали в пресс-службе управления Нацпоиции Киевщины.

Сообщение об исчезновении ребенка правоохранители получили накануне от жительницы села Богдановка. Она рассказала, что отец забрал ребенка и скрылся на авто в неизвестном направлении. Впоследствии машину нашли в поле в нескольких километрах от села, а угонщик, вероятно, пересел на другое транспортное средство.

"Известно, что согласно решению исполнительного комитета Великодымерского поселкового совета определены отдельно проживающему отцу способы участия в воспитании сына, а именно посещать ребенка в определенное время в присутствии матери. Так, 12 сентября отец имел право проводить время с сыном в присутствии бывшей жены, однако забрал ребенка и уехал", - говорится в сообщении.

Поиском ребенка и отца сейчас занимают сотрудники районного управления полиции и просят о помощи всех, кто может владеть информацией.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе парень залез в частный дом, связал двух женщин и отобрал $15 тысяч.

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Автор: Юрий Годован