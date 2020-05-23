Расстрел 7 человек на Житомирщине: на месте трагедии проводят следственные действия (фоторепортаж)

Уже известно, что среди жертв – трое военных Нацгвардии, которые приехали на отдых в Новоселицу после возвращения из зоны ООС.

Ночью 22 мая 58-летний мужчина взял в руки охотничье ружье и открыл огонь по 8 мужчинах, которые отдыхали на берегу его пруда в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области. В результате трагедии погибли 7 человек, одному мужчине удалось убежать во время происшествия через лес и вызвать полицию.

На месте стрельбы правоохранители нашли пять единиц зарегистрированного оружия.

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По предварительной информации МВД, причиной внезапного поступка стал конфликт между мужчинами после застолья. В ходе спора арендатор пруда расстрелял первых двух отдыхающих, потом открыл огонь по остальным мужчинам, которые на тот момент спали.

Уже известно, что среди жертв – трое военных Нацгвардии, которые приехали на отдых в Новоселицу после возвращения из зоны ООС.

Между тем, в полиции опровергли слова брата стрелка, что причиной трагедии якобы стало вымогательство военными взятки у владельца водоема. По словам пресс-секретаря ГУНП в Житомирской области, расстрел и история с задержанием начальника местной полиции, который требовал от 58-летнего мужчины ежемесячные «взносы» за невмешательство в разведение рыбы, никак не связаны. Офис генпрокурора взял на контроль расследование дела. Мужчине объявили о подозрении.

Офис генпрокурора взял на контроль расследование дела.

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