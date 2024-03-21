Авария произошла из-за густого тумана.

Сегодня утром во Львове из-за густого тумана произошло ДТП с участием около 27 авто. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Полиция сообщает о ДТП на Скниловском мосту. Столкнулись около 27 автомобилей. Движение по путепроводу осуществляется в ограниченном режиме. Объехать ДТП можно через Кольцевую и улицу Авиационную", - заявил мэр.

По его словам, общественный транспорт возобновил свою работу по привычному маршруту. Автобусы курсируют по Скниловскому мосту с задержкой.

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В Патрульной полиции Львовской области уточнили, что движение по путепроводу осуществляется в реверсном режиме только по одной полосе из шести.

На Львовщине в ДТП попало авто с телами военных - подробности

На Львовщине в результате ДТП с участием автомобиля "ВАЗ 2109" и микроавтобуса погибли три человека, еще столько же травмировались.

Авария произошла 26 февраля около 04:40 на автодороге "Тернополь-Львов" вблизи села Словита Львовского района.

Водитель автомобиля "ВАЗ 2109", 21-летний житель одного из сел Золочевского района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter 313", которым управлял 41-летний львовянин.

"От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и его пассажир, 24-летний житель Золочевского района, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир "ВАЗ 2109", 28-летний житель Кировоградской области, получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, скончался в карете скорой помощи", - заявили в полиции.

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