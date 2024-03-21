В городе ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Во Львове из-за неблагоприятных погодных условий объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Осложнение погоды ожидается и по территории Львовской области.

"21-23 марта ночью и утром на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

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Также сегодня утром местами ожидается туман, видимость упадет до 200 - 500 метров.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 21 марта

Сегодня, по данным синоптиков, погоду во Львове и области будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Утром местами туман, слабый гололед, а на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-0 м/с. Температура днем по области составит +6°...+11°, а во Львове столбики термометров покажут +8°...+10°.

По данным Укргидрометцентра, 21 марта в Украине будет облачно с прояснениями.

В южных, центральных и Черновицкой областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории без осадков. В западных и южных областях утром местами будет наблюдаться туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 7-12° тепла; на высокогорье Карпат 1-6° тепла.

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