Сейчас подозреваемый находится в СИЗО Луцка.

Психиатрическая экспертиза, которую провели луцкому террористу Максиму Кривошу, обвиняемому в захвате автобуса с заложниками, признала его вменяемость.

Об этом пишет сайт "Перший" со ссылкой на собственные источники.

Еще в ноябре суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого. Предварительная амбулаторная экспертиза выявила определенные расстройства психики у Кривоша. 23 ноября Луцкий горрайонный суд решил поместить "террориста" во Львовскую областную психиатрическую больницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих.

Читайте такжеЛуцкий террорист планировал захватить собор, где раньше учился в семинарии

Как пишет СМИ, сейчас экспертизу завершили. Максима Кривоша признали вменяемым, а по неофициальной информации, он находится в Луцком СИЗО.

Захват заложников в Луцке: детали

21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Вечером все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

23 июля суд избрал Кривошу меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и удержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины). В суде Кривош назвал свой поступок перфомансом.

Во время пребывания под стражей Кривош даже успел объявить голодовку - ему не понравились условия в СИЗО.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован