"Люди умирают на моих глазах": очевидец крушения самолета в Одессе рассказал, что скорая ехала слишком долго (фото, видео)

Самолет рухнул прямо на дорогу, проезжавший мимо водитель сам отключал в нем двигатель и питание.

Очевидец крушения легкомоторного самолета в Одессе рассказал, что полиция приехала на место событий почти сразу, а вот скорой не было по меньшей мере 15 минут.

Читайте такжеНа Львовщине мужчина посреди улицы стрелял из автомата

«Только что прямо передо мной упал лёгкий самолёт с двумя пилотами, прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через 4-5 мин. А теперь о главном - скорой нет уже 15 мин. Вот она гребная реформа медицины. Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя», - сообщил в Facebook одессит Александр Николов.

Напомним, в Одессе сегодня в результате крушения легкомоторного самолета, упавшего недалеко от торгового центра, один человек погиб, второй находится в тяжелом состоянии. Самолет упал на Овидиопольской дороге.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram