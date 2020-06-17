Крушение самолета в Одессе: один человек погиб, второй - в тяжелом состоянии (фото)

Второй пострадвший доставлен в больницу, проводятся реанимационные мероприятия.

В Одессе в результате крушения легкомоторного самолета, упавшего сегодня недалеко от торгового центра, один человек погиб, второй находится в тяжелом состоянии.

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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в результате падения двухместного самолет один человек погиб на месте, второй пострадавший - доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

«Проводятся реанимационные мероприятия», - сообщили в мэрии.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе недалеко от торгового центра «Метро» потерпел крушение легкомоторный самолет. Изначально полиция сообщила о двух пострадавших.

Очевидцы утверждают, что рухнул двухместный самолет модели «Дельфин».

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