Пострадавшим обещают первоочередную материальную помощь - 26 тыс. гривень каждому.

В Запорожье часть жителей разрушенного в результате взрыва дома уже вернулась в свои жилища.

Об этом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram-канале.

По его информации, по состоянию на 17:00 спасатели уже закончили проведение работ в доме. Из четырех подъездов больше всего разрушен второй, несколько менее поврежденный первый подъезд.

"Полностью разрушены две квартиры второго подъезда: одна на втором этаже, другая - на третьем. Там повреждены внешние стены. Сейчас в 3 и 4 подъездах уже есть свет, вода, отопление. В понедельник в этих подъездах запланировано обследование вентиляции и запуск газа. Жильцы квартир этих подъездов уже вернулись в свои квартиры. На завтра запланировано подключение отопления, водоснабжения и электроэнергии в 1 подъезде", - написал Куртев.

Он сообщил, что возле дома проведено дополнительное уличное освещение для обеспечения ремонтных работ в ночное время.

Отмечается, что в результате взрыва один человек погиб, еще двое госпитализированы: один находится в тяжелом состоянии и получил ожоги 90% тела, другой - в терапевтическом отделении. Еще один пострадавший человек находится на амбулаторном лечении с легкими телесными повреждениями.

По словам Куртева, пострадавшим выделят первоочередную материальную помощь по более чем 26 тыс. грн. Уже поступило 14 заявлений на получение такой помощи.

Секретарь горсовета добавил, что власти предложили жителям разрушенных квартир поселиться в общежитии. Сейчас туда заселилась одна семья, завтра, возможно, переедет еще одна.

Читайте такжеВ жилом доме в Черновцах взорвался газ: в полиции назвали причину (фото)Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, около 04:00 в Запорожье произошел взрыв в жилом доме, в результате чего один человек погиб, два пострадали, 15 жителей были эвакуированы. Отмечалось, что взрывом разрушены опорные элементы одного подъезда, повреждены 7 квартир.

По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки бытового газа.

Открыто производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

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