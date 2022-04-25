Убытки устанавливаются. Жертв нет.

Российские оккупанты сегодня утром нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Ривненской области. Враг бьет по многим областям Украины.

Об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook, сообщил председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Ривненщины. Убытки устанавливаются. Жертв нет", - отметил он.

Враг бьет по железнодорожным станциям Украины: новые обстрелы начались 25 апреля

Как сообщал УНИАН, по информации председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, сегодня утром оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины.

Как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны есть пострадавшие.

Известно, что оккупанты били ракетами также и по Львовщине. 25 апреля, около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное". Взрывы также прогремели на Винниччине.

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