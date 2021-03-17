В Одессе сегодня из-за ложного сообщения о минировании из здания суда эвакуировали более 200 человек.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, примерно в 15:05 на линию «102» поступило анонимное сообщение о том, что заминировано здание Пятого апелляционного административного суда на проспекте Гагарина.
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Для обследования объекта и прилегающей к нему территории на место были направлены следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.
Поверка здания и прилегающей территории показала, что никаких взрывчатых веществ и устройств нет.
Отмечается, что на время проверки из здания эвакуировали 212 человек.
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