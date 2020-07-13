Лесной пожар в Луганской области полностью ликвидировали

Пожар полностью потушили в 17:20 в понедельник, 13 июля.

Лесной пожар, который вспыхнул 6 июля в Луганской области, полностью ликвидирован.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, пожар полностью потушен в 17:20 в понедельник, 13 июля.

За несколько дней до того, 9 июля, спасателям удалось локализовать пожар.

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Как сообщал УНИАН, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га.

В связи с порывистым ветром пожар распространился на территорию с. Смоляниново, а также на хвойные леса вблизи сел Капитаново и Вороново.

В Смоляниново огнем были уничтожены и повреждены десятки жилых домов, из села и дачного кооператива эвакуированы 30 человек и 30 человек отселены. Пять человек погибли, 34 человека госпитализированы.

9 июля пожар был локализован.

На сегодня, 12 июля, открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очаков лесной подстилки и древесины.

Полиция рассматривает три основные версии возникновения этого пожара: сложные погодные условия, неосторожное обращение с огнем и поджог.

По словам президента Владимира Зеленского, государство выделит пострадавшим в результате пожаров 50 млн грн.

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