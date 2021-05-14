Конфликт произошел между двумя группами граждан.

В Николаевской области в результате стрельбы из-за земельного конфликта ранены двое мужчин.

Читайте такжеОбстрел BMW X5 из гранатомета в Ивано-Франковске: камера засняла стрелка (видео)Об этом информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Сообщение о том, что в поле в пределах с. Новоингулка произошла стрельба, поступило по спецлинии «102» вчера около 21:30.

Приказом начальника ГУНП в действие была введена специальная полицейская операция.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за спорных земельных вопросов между двумя группами граждан, в ходе которого началась стрельба.

«Ранения получили двое мужчин, 30-ти и 53-х лет, с обеих сторон конфликта. Пострадавшие были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ноги. Полицейские изъяли оружие - карабин», - говорится в сообщении.

Стрельба на Николаевщине из-за земли: что еще известно

Продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по розыску всех лиц, причастных к указанному преступлению, и установлению обстоятельств стрельбы.

По данному факту следователи проводят расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия) и по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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Автор: Светлана Макринская