В Красноградском районе столкнулись микроавтобус и грузовик.

В Харьковской области произошла крупная дорожная авария, в результате которой три человека погибли и еще три были ранены.

Об этом сообщили в Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло около 6 часов утра 19 октября на автодороге "Харьков – Симферополь" вблизи села Копанки в Красноградском районе.

Авария произошла по вину водителя микроавтобуса, который допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате погибли 3 человека и еще только же были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Читайте такжеВ Харьковской области легковушку расплющило о грузовик: двое погибших (фото)Как сообщается, для деблокации от ГСЧС привлекалось 5 человек и и одна спецмашина.

Как уже сообщал УНИАН, 4 октября в Харькове автомобиль "DAF XS" совершил наезд на двух 12-летних подростков, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения мальчики получили травмы, их госпитализировали.

Также напомним о другой аварии, произошедшей в спальном районе Харькова, где пьяный водитель влетел на своем BMW прямо в свой подъезд.

Автор: Станислав Кожемякин