Девочка погибла на месте аварии.

В поселке Подворки Харьковской области под колесами Mercedes погибла 12-летняя девочка. Ребенок выбежал на дорогу, где авто сбило ее на скорости.

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"29-летний водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП", - сообщили в полиции.

На опубликованном видео видно, как девочка выбегает на дорогу, и ее на скорости сбивает машина. После столкновения автомобиль съехал с проезжей части.

Водителя уже задержали. Сведения о событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

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Автор: Катерина Комолова