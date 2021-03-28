В поселке Подворки Харьковской области под колесами Mercedes погибла 12-летняя девочка. Ребенок выбежал на дорогу, где авто сбило ее на скорости.
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"29-летний водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП", - сообщили в полиции.
На опубликованном видео видно, как девочка выбегает на дорогу, и ее на скорости сбивает машина. После столкновения автомобиль съехал с проезжей части.
Водителя уже задержали. Сведения о событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
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