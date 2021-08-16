В Кривом Роге после гибели мэра, в частности, отменили некоторые мероприятия.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области с 16 августа объявлен траур из-за гибели мэра Константина Павлова.

На время траура, с 16 августа и до дня похорон, в городе будут приспущены государственные флаги и отменены концертные и спортивные мероприятия, сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Криворожского горисполкома.

Дата похорон Павлова пока неизвестна, ее объявят после согласования с правоохранительными органами и семьей покойного.

Пока неизвестно, кто исполняет обязанности городского головы Кривого Рога вместо погибшего.

Напомним, 15 августа в собственном доме в селе Вольное на Днепропетровщине нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели Павлова по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Правоохранители рассматривают четыре версии гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, а также доведение до самоубийства.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

Вас могут заинтересовать следующие новости:

Автор: Раиса Юргель