По предварительным данным, нанесенный религиозному учреждению ущерб оценивается в более 10 тысяч гривен.

На Полтавщине полиция задержала подозреваемого в краже из церкви.

Читайте такжеВ "Борисполе" задержали иностранца с двумя чемоданами наркотических медпрепаратовОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Полтавщины.

О краже вещей и ценностей из Иоанна-Богословской церкви в полицию сообщил староста Новой Галещины. По его словам, исчезли деньги, пищевые продукты и церковные изделия из серебра.

Полицейские задержали 25-летнего местного жителя, который уже попадал в поле зрения правоохранителей. Мужчина нередко помогал служителям церкви во время уборки и строительства.

Следователи изъяли у злоумышленника вещественные доказательства его противоправной деятельности. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения.

По предварительным данным, нанесенный религиозному учреждению ущерб оценивается в более 10 тысяч гривен.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, соединенная с проникновением в помещение. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

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Автор: УНИАН