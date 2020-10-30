"Наркотический" груз прибыл из Эквадора и был расфасован в 45 брикетах, размещенных в ящиках с бананами.

В Одесской области правоохранители обнаружили более полусотни килограммов кокаина, которые были спрятаны в контейнере с экзотическими фруктами.

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Как говорится в сюжете ТСН, груз прибыл из Эквадора и был расфасован в 45 брикетах, размещенных в ящиках с бананами. Такая партия кокаина на "черном рынке" может стоить около 10 миллионов долларов.

На днях подобный груз наркотиков дельцы скрыли в деталях станка. Тогда изъяли более 120 килограммов кокаина.

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Автор: УНИАН