Детей из детского лагеря Международной теннисной академии якобы заставляли разговаривать на русском. Возмущенная мать сразу обратилась к руководству учебного заведения.

В Киеве разгорелся очередной скандал из-за русского языка. Мальчика из детского лагеря Международной теннисной академии якобы заставляли разговаривать на русском, а одна из вожатых спрашивала у детей, кому нужен "ваш украинский язык".

О подробностях языкового инцидента написала киевлянка Елена Якобчук на своей странице в Facebook. Она отметила, что на вожатых лагеря ей пожаловался сын.

"Приехали в Украину, отдала ребенка в теннисный лагерь – МТА в Киеве на базе их частной школы. В конце недели забираю, а ребенок мне говорит: "Тихо, мама, у нас тут треба російською говорити". Я уже там все рассказала, но ведь что делать? Кто проверяет заведения обучения? Вожатые при мне детям говорят: "Кому она нужна ваш "українська мова"?",- пожаловалась женщина.

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Возмущенная женщина сразу обратилась к руководству учебного заведения. Она сообщила, что довольна быстрой реакцией руководства Международной теннисной академии.

"Я очень тронута неравнодушием и вообще такой реакцией. Я час назад вернулась из МТА, там уже другие детские кураторы и воспитатели, разговаривают все на украинском. Все просто идеально. Я вообще в шоке от такой быстрой реакции. Меня заверили, что больше такого не будет. И все будет хорошо. И дети будут разговаривать на языке Украины и воспитатели тоже", - отметила она.

В Международной теннисной академии OBOZREVATEL рассказали, что конфликта по сути не было, а мальчик неправильно понял вожатую.

"У нас учатся разные дети, некоторые разговаривают на русском, английском языке и их родители просят обращаться к ним на этих языках. Воспитатели идут им на встречу. Мальчик неправильно понял слова вожатой и уже через час конфликт был исчерпанной", – рассказала руководитель отдела маркетинга МТА Надежда.

Она заверила, что никаких высказываний о России в стенах лагеря никогда не звучало. Также в администрации отметили, что сыну Елены Якобчук в лагере понравилось и он остался на вторую смену.

Недавно в связи со скандалом вокруг интервью футболиста Артема Довбика, которое он после победы сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 дал русском, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что спортсмен в публичных выступлениях и пресс-конференции должен пользоваться исключительно на государственном языке.

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Автор: Виктория Гордиенко