Футболист Артем Довбик после матча сборной Украины со шведами на пресс-конференции отвечал на вопросы на русском языке, а не на украинском, что вызвало значительный общественный резонанс.

Украинские спортсмены и тренеры во время публичных выступлений, комментариев или пресс-конференций должны говорить на государственном языке.

Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил в Facebook.

"Учитывая острую дискуссию, которая развернулась в обществе относительно языка, на котором должны разговаривать спортсмены во время официальных спортивных соревнований, в частности, за рубежом, а также поступлением значительного количества жалоб граждан, считаю необходимым напомнить следующее. Статус государственного языка в сфере спорта закреплен в статье 34 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законом установлено, что спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке", - отметил языковой омбудсмен.

По его словам, в прошлом году были отправлены информационно-разъяснительные письма по положениям закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 156 спортивным федерациям, обществам, учреждениям и клубам.

"Речь личного общения спортсменов не является сферой действия закона. Однако подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и принципах спортивной дипломатии. Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях - пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государства, поклонников из разных уголков мира. Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, по завершению карьеры, прежде всего должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований…", - пояснил Кремень.

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Он добавил, что рекомендации предоставлены повторно всем без исключения спортивным федерациям, ассоциациям, обществам, учреждениям и клубам, которые должны провести разъяснительную работу для исправления ситуации.

Скандал вокруг Артем Довбика

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой оскорбила футболиста Артема Довбика, который забил победный гол в матче Украина-Швеция и вывел команду в четвертьфинал Евро-2020. Причиной стало то, что спортсмен на пресс-конференции отвечал на вопросы на русском языке, а не на украинском.

Вскоре Ницой заявила, что якобы говорила с ним по телефону, и Довбик принес свои извинения.

Позже оказалось, что звонок футболиста Довбика к Ницой был розыгрышем.

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Автор: Леся Лещенко