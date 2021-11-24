Вместо замены стекла окно просто заклеили рекламой.

В сети показали новый вид "ремонта" окон в столичной городской электричке после того, как в ней проехались вандалы.

Соответствующее фото обнародовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Судя по снимку, в рейс выпустили электропоезд, в котором выбитое окно заклеили рекламой. Отметим, официальным перевозчиком в данном виде транспорта является КП "Киевпасстранс".

"В одном из вагонов городской электрички кто-то разбил окно. То - мелочи, потому что работники электрички проявили изобретательность и тупо взяли и заклеили окно рекламой. Спешили так, что даже стекло не убрали, потому что пассажиры - превыше всего. Все для людей. Лучшему транспорту в Киеве быть и другие клевые девизы", - иронично пишет автор публикации.

Отметим, на днях "Укрзализныця" выпустила на маршрут электропоезд с вагоном без дверей - пассажиры сняли поездку на видео.

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Автор: Виолетта Орлова