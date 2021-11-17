Сейчас ведется электрификация этого железнодорожного участка.

Скоростные электропоезда между Киевом и Черкассами начнут курсировать через несколько месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время транспортного форума в Киеве заявил замминистра финансов Александр Кава.

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"На сегодняшний день идет реализация проекта по электрификации железной дороги в Черкассы, что позволит через несколько месяцев запустить скоростное сообщение между Черкассами и Киевом", - сказал он.

Кава также надеется, что менее чем через месяц начнется движение электропоездов из Киева в Васильков. Из этого города ежедневно около 12 тыс. человек ездят в столицу на работу и учебу.

"Это позволит не только быстрее доезжать до Киева, но и позволит экономить время для многих жителей Киевской области, которые ездят на работу в Киев, поскольку благодаря этому проекту более 1000 автомобилей и автобусов исчезнут с Одесской трассы в час пик. Это сэкономленное время для десятков тысяч граждан", - подчеркнул Кава.

"Укрзализныця" и новый подвижной состав:

В августе 2021 года "Укрзализныця" обновила подвижной состав поездов и презентовала первые осовремененные вагоны 5-летней программы на Киевском центральном вокзале.

В ноябре 2021 года "Укрзализныця" показала новые вагоны-трансформеры. Купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля и регулирования освещения.

Автор: Богдан Слуцкий