Украинцам не привыкать к "лучшему" сервису в поездах "Укрзализныци", но перевозчик еще нашел чем удивить. В одной из электричек пассажиры ехали и вовсе "без дверей".
Соответствующее видео опубликовал один из Telegram-каналов.
Отличился поезд соединением "Нежин-Киев". Пассажиры сняли как во время движения электрички наружные двери фактически "отсутствуют".
Читайте такжеВ Японии испытали новый беспилотный скоростной поезд"В поездах "Укрзализныци" появилась новая "услуга" для тех, кому нечем дышать", - говорится в комментарии к видео.
При этом отмечается, что температура на улице упала ниже 0 градусов. Кроме дискомфорта, такая ситуация еще и опасна для здоровья и жизни пассажиров, ведь кто-то может выпасть на полном ходу.
Скандалы с Укрзализныцей
Компания и ранее неоднократно вляпывалась в скандалы. В "Укрзализныце" с потолка поезда полилась вода. Пассажиры увидели, как в коридоре возле туалета произошел "потоп". Вода лилась прямо на пол, каждый, кому бы приспичило пойти в другой вагон или в санитарную комнату, должен был преодолеть "встроенный душ".
Кроме того, пассажир поезда Херсон-Львов пожаловался на старый вагон с сиденьями просиженными до жесткости алмазов с торчащими маленькими коварными гвоздиками, которые легко сделают из ваших штанов модные хипстерские траузеры
Также в поездах "Укрзализныци" любят прибегать к ремонту на скорую руку. Так, сломанную лампу "надежно" приклеили к потолку медицинским пластырем.
До этого пассажиры раскритиковали условия в одном из спальных вагонов повышенной комфортности (СВ) поезда курсирующего по маршруту "Одесса-Киев" с туалетами в плачевном состоянии.
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