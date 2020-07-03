"Ты создаешь мне проблемы, дол***б": Кличко обругал известного киевского руфера (запись)

Инцидент произошел на Пешеходном мосту 2 июля.

В Киеве произошла перепалка между мэром столицы Виталием Кличко и руфером Григорием Кириленко, известным под псевдонимом Mustang Wanted.

Читайте также"Устал еще один": в Киеве кусок моста упал на авто (фото, видео)Запись их разговора опубликовал YouTube-канал Skrypin.ua.

Инцидент произошел на Пешеходном мосту между 06:00 и 07:00 утра 2 июля. Mustang заявил, что Кличко пытался сбросить его с моста в Днепр.

На опубликованной записи слышно, как человек с голосом, похожим на голос Виталия Кличко, отчитывал экстремала за то, что тот взбирался на мост. Он назвал руфера «долб***ом» и заявил: «когда там человек еб***ся, разбился, знаешь, кому претензии будут? Ко мне! Почему не обеспечили…».

«Ты создаешь мне проблемы… Едь в горы и лазь там», – заявил Кличко.

Правоохранителей Кличко призвал вразумить парня, провести профилактическую беседу, чтобы не хулиганил в городе и уважал органы власти. По его мнению, творческих людей надо «рихтовать».

Ранее УНИАН писал, как руфер Mustang Wanted рассказал, что его избили и ограбили охранники недостроенной высотки.

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